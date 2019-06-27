2019-06-27T13:30:22+03:00
Происшествия

С территории одного из предприятий Тверской области украли запчасти

Ущерб составил более 7000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области украл запчасти с территории предприятияЖитель Тверской области украл запчасти с территории предприятияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратился представитель одной из коммерческих организаций города Вышний Волочек. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный проник на неохраняемую территорию предприятия и похитил металлические запчасти. Ущерб составил более 7 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В полиции злоумышленник во всем признался, имущество вернули законному владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемому грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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