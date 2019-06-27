С территории одного из предприятий Тверской области украли запчасти
С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратился представитель одной из коммерческих организаций города Вышний Волочек. Мужчина сообщил, что ночью неизвестный проник на неохраняемую территорию предприятия и похитил металлические запчасти. Ущерб составил более 7 000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. В полиции злоумышленник во всем признался, имущество вернули законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ "Кража". Подозреваемому грозит тюремный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU