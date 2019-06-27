Мужчину и женщину из Тверской области будут судить за организацию наркопритона

СЕГОДНЯ 13:23 2019-06-27T13:23:53+03:00

Мужчину и женщину будут судить за организацию наркопритона Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Уголовное дело в отношении двух жителей Твери: мужчины 1981 и женщины 1982 года рождения завершено и направлено в Заволжский районный суд для рассмотрения по существу.

Установлено, что в период с мая 2018 года по март 2019 года с целью бесплатного получения наркотических средств для личного потребления, обвиняемые систематически предоставляли помещение комнаты, расположенной на улице Хромова города Твери и приглашали к себе наркозависимых лиц, для употребления вместе с ними наркотических средств.

- Злоумышленники были задержаны сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. - Им предъявлено обвинение, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 232 УК РФ.

За систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU