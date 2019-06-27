2019-06-27T10:55:02+03:00
Общество

В Твери полностью восстановили движение троллейбусов

Вопрос с задолженностью МУП "ПАТП-" решен
Ольга ТРОФИМОВА
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Движение троллейбусов в Твери восстановленоДвижение троллейбусов в Твери восстановленоФото: Олег УКЛАДОВ
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27 июня по результатам переговоров между администрацией города Твери и ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" движение троллейбусов в микрорайоне "Южный" восстановлено.

Напомним, накануне, 26 июня, троллейбусная линия была обесточена из-за долгов предприятия за электроэнергию. Троллейбусы перестали ходить на улицу Левитана в "Южном" и доезжали лишь до кольца на Октябрьском проспекте.

- Администрацией города Твери проведены переговоры с ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" по решению вопроса задолженности МУП "ПАТП-1" и снятию ограничений энергопотребления с предприятия, предоставляющего населению города социально значимую услугу по перевозке пассажиров, - уточнили в пресс-службе администрации. - По итогам переговоров утром 27 июня работа необходимой подстанции была возобновлена.

С 6:40 утра движение троллейбусов в микрорайоне "Южный" восстановлено в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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