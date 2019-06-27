В Твери полностью восстановили движение троллейбусов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-06-27T10:55:02+03:00

Изменить размер текста: A A

27 июня по результатам переговоров между администрацией города Твери и ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" движение троллейбусов в микрорайоне "Южный" восстановлено.

Напомним, накануне, 26 июня, троллейбусная линия была обесточена из-за долгов предприятия за электроэнергию. Троллейбусы перестали ходить на улицу Левитана в "Южном" и доезжали лишь до кольца на Октябрьском проспекте.

- Администрацией города Твери проведены переговоры с ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" по решению вопроса задолженности МУП "ПАТП-1" и снятию ограничений энергопотребления с предприятия, предоставляющего населению города социально значимую услугу по перевозке пассажиров, - уточнили в пресс-службе администрации. - По итогам переговоров утром 27 июня работа необходимой подстанции была возобновлена.

С 6:40 утра движение троллейбусов в микрорайоне "Южный" восстановлено в полном объёме.

ИСТОЧНИК KP.RU