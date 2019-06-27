На месте старого корта в Заволжском районе Твери жители обустроили спортплощадку

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-27T10:17:48+03:00

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Новая спортивная площадка будет организована на землях городского запаса между дворовыми территориями домов №4 корп. 2, 3 по улице Благоева и №106 по улице Горького Заволжском районе Твери.

Напомним, раньше на этом месте располагалась деревянная "коробка", на которой местные дети играли в хоккей и футбол. В декабре прошлого года жители попросили разобрать строение, потому что играть там стало небезопасно, и выступили с инициативой установить на этом месте спортивные тренажеры.

- Территорию жители домов расчистили, разровняли и засыпали песком самостоятельно, элементы спортивных снарядов закуплены на средства спонсоров, а их установку проведет управляющая компания, - уточнили в администрации Твери.

В настоящее время площадка для занятий воркаутом готова. В планах - оборудовать на участке детскую площадку и поле для игры в волейбол и мини-футбол.

ИСТОЧНИК KP.RU