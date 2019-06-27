2019-06-27T09:00:26+03:00
Общество

Под Тверью раздавили 25 тонн санкционных яблок

На фруктах были сорваны этикетки и снято клеймо страны происхождения
Ольга ТРОФИМОВА
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25 тонн санкционных яблок не пустили в Тверскую область25 тонн санкционных яблок не пустили в Тверскую областьФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Два транспортных средства, перевозившие 25 тонн яблок без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, были задержаны межведомственной мобильной группой по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попавших под действие ответных экономических мер.

Фрукты проверили специалисты Россельхознадзора и установили, что указанная растительная продукция имеет следы срыва этикеток, перемаркировки, на поддонах присутствуют следы снятия клейма страны происхождения механическим путем, также выявлены коробки с этикетками страны происхождения – Польши.

В соответствии с "Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза" изъятая партия яблок 25 июня была утилизирована на полигоне ТБО в Ржеве

ИСТОЧНИК KP.RU

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