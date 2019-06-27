Под Тверью раздавили 25 тонн санкционных яблок
Два транспортных средства, перевозившие 25 тонн яблок без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, были задержаны межведомственной мобильной группой по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попавших под действие ответных экономических мер.
Фрукты проверили специалисты Россельхознадзора и установили, что указанная растительная продукция имеет следы срыва этикеток, перемаркировки, на поддонах присутствуют следы снятия клейма страны происхождения механическим путем, также выявлены коробки с этикетками страны происхождения – Польши.
В соответствии с "Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза" изъятая партия яблок 25 июня была утилизирована на полигоне ТБО в Ржеве
ИСТОЧНИК KP.RU