Под Тверью раздавили 25 тонн санкционных яблок

СЕГОДНЯ 09:00 2019-06-27T09:00:26+03:00

На фруктах были сорваны этикетки и снято клеймо страны происхождения

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Два транспортных средства, перевозившие 25 тонн яблок без фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов, были задержаны межведомственной мобильной группой по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации товаров, попавших под действие ответных экономических мер.

Фрукты проверили специалисты Россельхознадзора и установили, что указанная растительная продукция имеет следы срыва этикеток, перемаркировки, на поддонах присутствуют следы снятия клейма страны происхождения механическим путем, также выявлены коробки с этикетками страны происхождения – Польши.

В соответствии с "Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной территории Евразийского экономического союза" изъятая партия яблок 25 июня была утилизирована на полигоне ТБО в Ржеве

ИСТОЧНИК KP.RU