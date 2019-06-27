Четверо подростков пострадали в ДТП с большегрузом в Твери

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-27T08:17:11+03:00

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Два автомобиля столкнулись около 4:00 утра 27 июня на улице Паши Савельевой в Заволжском районе Твери. Легковой автомобиль "Лада Гранта" врезался в стоящий грузовой автомобиль.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, на момент аварии в автомобиле находилось пять человек, из них четверо подростков. Пассажиры и водитель получили травмы и были доставлены в ДОКБ г. Твери и больницу скорой помощи.

Для ликвидации последствий ДТП привлекались 10 человек и четыре техники.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU