На Зелёном концерте жителей Твери познакомят с ирландской музыкой

26 Июнь 23:54 2019-06-27T00:00:40+03:00

Пройдет он в Ботаническом саду

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30 июля Ботанический сад ТвГУ приглашает на "Зеленый концерт", где гости познакомятся с ирландской музыкой.

Перед гостями выступит группа Dragon Fly: Катерина Московскова - кельтская арфа, Татьяна Васильева - флейта, тин вистл, лоу вистл, цимбалы (hammered dulcimer).

Прозвучат самые отборные ирландские мотивы для танцев - польки, жиги, рилы, а также музыканты исполнят потрясающе красивые мелодии ирландского старинного композитора Турлуха О Кэролана.

По ходу концерта и в перерыве музыканты ответят на вопросы об ирландской арфе, дульцимере, ирландских флейтах.

А также по традиции разрешат поиграть на инструментах. Программа концерта: 13:00-13:30 - ирландские музыкальные композиции. 13:30-13:40 - антракт 13:40-14:15 - ирландские музыкальные композиции.

Вход в Сад платный: взрослые 150 руб, дети, пенсионеры студенты - 100 руб., дети до 6 лет бесплатно.

Стоимость билета на концерт 350 р, оплачивается отдельно после оплаты входа в Сад. Детям до 6 лет - бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU