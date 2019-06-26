2019-06-26T23:44:51+03:00
Звезды

В Детском музейном центре Твери за один мастер-класс научат рисовать картины

Запись на МК по телефону
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 июня Детский музейный центр ТГОМ приглашает больших и маленьких на мастер-класс худодника-дизайнера Сергея Комкина. - Если вам нужен творческий взрыв и заряд вдохновения, приходите на мастер-класс «Волшебная пастель». Даже если вы новичок в рисовании, на мастер-классе вам предложат создать собственные картины. Их можно подарить друзьям или повесить дома, чтобы с гордостью показывать гостям, - рассказывают сотрудники музея. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 45-71-76. Улица. Советская, 3.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Зелёном концерте жителей Твери познакомят с ирландской музыкой
Выпускники тверской школы вместе с писателями-фантастами совершат закладку "капсулы времени"
Житель Твери, совершенно не скрываясь, взял в магазине электроники аудио-колонки и был таков
Заведено уголовное дело на мужчину, сбросившего собаку Люси с четвёртого этажа в Тверской области
В Калининском районе Тверской области - новый прокурор
Торговые ряды в Вышнем Волочке Тверской области по-прежнему ждут ремонта
Местные власти решили капитально отремонтировать сгоревший дом на улице Горького в Твери
Более пятисот выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» в Тверской области
В Твери троллейбусы сократили маршрут из-за долгов за электричество
В Твери почтили память поэта Андрея Дементьева
На Тверскую область обрушатся ливни
В Тверской области начал тлеть торфяник
Кафе в городе Бологое Тверской области вновь стало местом преступления
Два человека пострадали в ДТП по вине уснувшего водителя в Тверской области
На предприятии в Тверской области скрыли производственную травму сотрудника
В Твери водителю стало плохо, и он попал в ДТП
Загородные лагеря Твери приняли вторую смену детей
Легковушка съехала в кювет и протаранила забор в Тверской области
Двое жителей Тверской области отправятся в тюрьму за убийство своего приятеля
Клены, сосны и липы высадили у Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области
Прокуратура выяснит, кто устроил свалку ртутных ламп на поле в Тверской области
Жительница Твери оказалась под колесами иномарки, когда переходила дорогу в неположенном месте
Пьяный водитель хотел проскочить переезд в Тверской области, но ему помешал автоматический барьер
На фестиваль любительских коллективов в Тверскую область приедет более 1400 участников