В Детском музейном центре Твери за один мастер-класс научат рисовать картины

26 Июнь 23:44 2019-06-26T23:44:51+03:00

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29 июня Детский музейный центр ТГОМ приглашает больших и маленьких на мастер-класс худодника-дизайнера Сергея Комкина. - Если вам нужен творческий взрыв и заряд вдохновения, приходите на мастер-класс «Волшебная пастель». Даже если вы новичок в рисовании, на мастер-классе вам предложат создать собственные картины. Их можно подарить друзьям или повесить дома, чтобы с гордостью показывать гостям, - рассказывают сотрудники музея. Количество мест ограничено. Запись по телефону: 45-71-76. Улица. Советская, 3.

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU