2019-06-26T21:29:44+03:00
Общество

Выпускники тверской школы вместе с писателями-фантастами совершат закладку "капсулы времени"

В которой оставят послания к самим себе через 10 лет
Ирина ТАРАСОВА
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В акции примут участие выпускники 34 школыВ акции примут участие выпускники 34 школы
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С 18 по 30 июня при поддержке Российского движения школьников в рамках празднования школьных выпускных по всей России проходит федеральная акция «ТВОЙ ХОД».

Организаторами акции «ТВОЙ ХОД» выступают Федеральное агентство по делам молодежи и платформа «Россия – страна возможностей».

Благодаря акции молодые люди узнают об открывшихся перед ними возможностях и сделают шаг к раскрытию своего потенциала. Мероприятия акции помогут определить профессиональные и личные цели, зарядиться мотивацией, найти единомышленников.

28 июня в рамках акции #Яв2029 выпускники тверской школы № 34 г. Твери вместе с Сергеем Савиновым и Антоном Емельяновым – писателями-фантастами и блогерами выпускники смогут представить себя через 10 лет – кем они планируют стать, чего достичь и как видят свой жизненный путь. Эти послания можно будет оставить в школах с обещанием вернуться на первый юбилей выпуска (2029 г.) и открыть свою «капсулу времени».

Также у каждого выпускника нашей страны будет возможность в онлайн-формате написать себе «письмо в будущее» на сайте «Россия – страна возможностей», и оно вернется автоматически через 10 лет!

ИСТОЧНИК KP.RU

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