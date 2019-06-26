Выпускники тверской школы вместе с писателями-фантастами совершат закладку "капсулы времени"
С 18 по 30 июня при поддержке Российского движения школьников в рамках празднования школьных выпускных по всей России проходит федеральная акция «ТВОЙ ХОД».
Организаторами акции «ТВОЙ ХОД» выступают Федеральное агентство по делам молодежи и платформа «Россия – страна возможностей».
Благодаря акции молодые люди узнают об открывшихся перед ними возможностях и сделают шаг к раскрытию своего потенциала. Мероприятия акции помогут определить профессиональные и личные цели, зарядиться мотивацией, найти единомышленников.
28 июня в рамках акции #Яв2029 выпускники тверской школы № 34 г. Твери вместе с Сергеем Савиновым и Антоном Емельяновым – писателями-фантастами и блогерами выпускники смогут представить себя через 10 лет – кем они планируют стать, чего достичь и как видят свой жизненный путь. Эти послания можно будет оставить в школах с обещанием вернуться на первый юбилей выпуска (2029 г.) и открыть свою «капсулу времени».
Также у каждого выпускника нашей страны будет возможность в онлайн-формате написать себе «письмо в будущее» на сайте «Россия – страна возможностей», и оно вернется автоматически через 10 лет!
ИСТОЧНИК KP.RU