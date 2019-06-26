2019-06-26T21:17:26+03:00
Происшествия

Житель Твери, совершенно не скрываясь, взял в магазине электроники аудио-колонки и был таков

Подозреваемого в грабеже задержали по горячим следам
Виктория ТУШКОВА
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Возбуждено два уголовных дела: по статье 161 «Грабёж» и статье 158 «Кража»Возбуждено два уголовных дела: по статье 161 «Грабёж» и статье 158 «Кража»Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Администратор одного из сетевых магазинов, расположенных в Московском районе Твери, заявила в полицию о грабеже. Она рассказала, что из магазина похитили портативные колонки на сумму 2 000 рублей.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник вошёл в помещение торгового зала и похитил со стеллажа портативные колонки. На неоднократные требования администратора остановиться и заплатить мужчина не отреагировал и скрылся, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.

Очевидцы подробно описали приметы грабителя. Ориентировка на него была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали неработающего 29-летнего тверичанина.

В ходе дальнейшего разбирательства оперативники установили причастность подозреваемого к краже в этом же магазине аксессуаров для смартфона.

Возбуждено два уголовных дела: по статье 161 «Грабёж» и статье 158 «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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