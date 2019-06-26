Житель Твери, совершенно не скрываясь, взял в магазине электроники аудио-колонки и был таков
Администратор одного из сетевых магазинов, расположенных в Московском районе Твери, заявила в полицию о грабеже. Она рассказала, что из магазина похитили портативные колонки на сумму 2 000 рублей.
- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленник вошёл в помещение торгового зала и похитил со стеллажа портативные колонки. На неоднократные требования администратора остановиться и заплатить мужчина не отреагировал и скрылся, - сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тверской области.
Очевидцы подробно описали приметы грабителя. Ориентировка на него была передана патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали неработающего 29-летнего тверичанина.
В ходе дальнейшего разбирательства оперативники установили причастность подозреваемого к краже в этом же магазине аксессуаров для смартфона.
Возбуждено два уголовных дела: по статье 161 «Грабёж» и статье 158 «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU