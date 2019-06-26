Заведено уголовное дело на мужчину, сбросившего собаку Люси с четвёртого этажа в Тверской области

СЕГОДНЯ 20:27 2019-06-26T20:27:54+03:00

Благодаря человеческому неравнодушию у несчастной Люси, возможно, появится второй шанс. Фото: Бездомные животные г. Нелидово

А саму Люси прооперируют в столичной клинике

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Напомним, нелидовским зоозащитникам стало известно о том, что дворняжку Люси избил и сбросил с балкона четвёртого этажа пьяный хозяин. Объединение "Бездомные животные г. Нелидово" занялись судьбой собаки, у которой в результате падения сломан позвоночник и не работает мочевой пузырь, и написали заявление в полицию.

Тверские ветеринары подтвердили, что травмы Люси получены при падении с большой высоты. Поскольку случай был очень тяжёлым, зоозащитники приняли решение везти Люси в московскую клинику. Там уточнили диагноз - полностью перебит спинной мозг и ходить собака не сможет. Но при удачном исходе операции будет способна передвигаться на специальной тележке, используя передние лапы. Было принято решение попытаться спасти собаке жизнь.

За сутки жители Нелидово и другие неравнодушные люди собрали необходимую для операции сумму. Люси скоро прооперируют.

Как стало известно ТИА, по факту жестокого обращения с животными на хозяина собаки заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU