В Калининском районе Тверской области - новый прокурор

СЕГОДНЯ 18:55 2019-06-26T18:55:06+03:00

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Советник юстиции Юлия Присмотрова, ранее занимавшая должность Бежецкого межрайонного прокурора, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 июня 2019 года назначена на должность прокурора Калининского района Тверской области.

- В 2003 году Юлия Валерьевна окончила Тверской государственный университет. В органах прокуратуры Тверской области проходит службу с 18 августа 2003 года помощником, заместителем, прокурором Молоковского района, с 23 ноября 2016 года назначена Бежецким межрайонным прокурором, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU