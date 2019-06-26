В Калининском районе Тверской области - новый прокурор
Им стала советник юстиции Юлия Присмотрова
Советник юстиции Юлия Присмотрова назначена прокурором Калининского района Фото: Прокуратура Тверской области
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Советник юстиции Юлия Присмотрова, ранее занимавшая должность Бежецкого межрайонного прокурора, приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 25 июня 2019 года назначена на должность прокурора Калининского района Тверской области.
- В 2003 году Юлия Валерьевна окончила Тверской государственный университет. В органах прокуратуры Тверской области проходит службу с 18 августа 2003 года помощником, заместителем, прокурором Молоковского района, с 23 ноября 2016 года назначена Бежецким межрайонным прокурором, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU