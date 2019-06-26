2019-06-26T18:23:09+03:00
Общество

Торговые ряды в Вышнем Волочке Тверской области по-прежнему ждут ремонта

Объект культурного наследия находится в удручающем состоянии
Ольга ТРОФИМОВА
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Торговые ряды продолжают медленно, но верно разрушаться Фото: vk.com/ «#ВЫШНИЙВОЛОЧЕК»Торговые ряды продолжают медленно, но верно разрушаться Фото: vk.com/ «#ВЫШНИЙВОЛОЧЕК»
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Здание торговых рядов в Вышнем Волочке давно находится в плачевном состоянии - с потолка падают кирпичи, осыпается штукатурка. В апреле местные власти огородили опасный объект специальными лентами.

Тем временем "Два корпуса торговых рядов, XVIII в." являются объектом культурного наследия федерального значения. Речь об их восстановлении шла еще в декабре прошлого года, и теперь власти вплотную приблизились к решению данного вопроса.

- В Тверской области будет разработана научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения в Вышнем Волочке, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Объект планируется привести в порядок за счёт федеральных средств. Если проект не получит поддержки на федеральном уровне, Тверская область готова рассмотреть возможность обеспечения финансирования на эти цели.

Отметим, что Торговые ряды в Вышнем Волочке были построены в первой половине – середине XVIII века по проекту тверского губернского архитектора И.Ф. Львова. Здание в стиле позднего классицизма играет ключевую роль в формировании пространства центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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