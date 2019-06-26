Торговые ряды в Вышнем Волочке Тверской области по-прежнему ждут ремонта

СЕГОДНЯ 18:23 2019-06-26T18:23:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Здание торговых рядов в Вышнем Волочке давно находится в плачевном состоянии - с потолка падают кирпичи, осыпается штукатурка. В апреле местные власти огородили опасный объект специальными лентами.

Тем временем "Два корпуса торговых рядов, XVIII в." являются объектом культурного наследия федерального значения. Речь об их восстановлении шла еще в декабре прошлого года, и теперь власти вплотную приблизились к решению данного вопроса.

- В Тверской области будет разработана научно-проектная документация на реставрацию объекта культурного наследия федерального значения в Вышнем Волочке, - сообщили в пресс-службе правительства региона. - Объект планируется привести в порядок за счёт федеральных средств. Если проект не получит поддержки на федеральном уровне, Тверская область готова рассмотреть возможность обеспечения финансирования на эти цели.

Отметим, что Торговые ряды в Вышнем Волочке были построены в первой половине – середине XVIII века по проекту тверского губернского архитектора И.Ф. Львова. Здание в стиле позднего классицизма играет ключевую роль в формировании пространства центральной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU