Местные власти решили капитально отремонтировать сгоревший дом на улице Горького в Твери

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-26T17:57:00+03:00

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Распоряжение о проведении капремонта многоквартирного четырехэтажного дома № 72/4 на улице Горького в Заволжском районе Твери подписал глава города Твери Алексей Огоньков.

Согласно документу, планируется провести капитальный ремонт фасада, крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения.

В ближайшее время будет определена стоимость работ и назначено ответственное лицо. Провести ремонт поручено Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.

Напомним, дом на улице Горького сгорел 12 июня. В результате пожара без крова остались девять человек. Им предоставлено временное жилье. Позднее было установлено, что причиной возгорания стало электрооборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU