Местные власти решили капитально отремонтировать сгоревший дом на улице Горького в Твери
Распоряжение о проведении капремонта многоквартирного четырехэтажного дома № 72/4 на улице Горького в Заволжском районе Твери подписал глава города Твери Алексей Огоньков.
Согласно документу, планируется провести капитальный ремонт фасада, крыши, внутридомовой инженерной системы электроснабжения.
В ближайшее время будет определена стоимость работ и назначено ответственное лицо. Провести ремонт поручено Фонду капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области.
Напомним, дом на улице Горького сгорел 12 июня. В результате пожара без крова остались девять человек. Им предоставлено временное жилье. Позднее было установлено, что причиной возгорания стало электрооборудование.
ИСТОЧНИК KP.RU