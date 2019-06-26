Более пятисот выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении» в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-26T17:18:49+03:00

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29 июня в Твери торжественно чествовали выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении» в 2019 году. Это высшая школьная награда и в 2019 году в Тверской области её получили 503 выпускника. Это около 10% от общего числа выпускников.

Награда даётся не только за отличную учёбу в школе. Необходимо ещё и набрать определённое количество баллов на Едином госэкзамене: не менее 70 баллов по русскому языку и столько же по профильной математике (или получить пятёрку за математику базового уровня).

Поздравить медалистов приехала министр образования Тверской области Юлия Коваленко.

- Главное — верить в себя и идти к тем целям, которые вы для себя поставили, - пожелала выпускникам Юлия Николаевна. - Никогда не сдавайтесь, никогда не опускайте руки, ведь неразрешимых задач нет. Всё получится!

Имена ребят, получивших медали, впишут в Книгу Почёта "Золотая молодежь Верхневолжья".

ИСТОЧНИК KP.RU