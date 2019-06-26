В Твери троллейбусы сократили маршрут из-за долгов за электричество

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-26T16:16:16+03:00

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В Твери троллейбусы изменили маршрут из-за ограничения подачи электроэнергии в отношении МУП "ПАТП-1" в связи с задолженностью предприятия. Ряд подстанций ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" отключило утром, 26 июня.

- В настоящий момент троллейбусное движение выполняется в полном объёме за исключением заезда подвижного состава на улицу Левитана – разворот троллейбусов временно осуществляется на кольце Октябрьского проспекта, - заверили в пресс-службе администрации Твери.

На участке, где временно не ходят троллейбусы, организовано автобусное сообщение (маршруты №№30 и 33), а также движение коммерческого автотранспорта. Предприятие принимает меры по возобновлению троллейбусного движения по улице Левитана. - Администрация города Твери ведет переговоры с ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" по решению вопроса об имеющейся задолженности и снятию ограничений энергопотребления с предприятия, предоставляющего населению города социально значимую услугу по перевозке пассажиров, - сообщили в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU