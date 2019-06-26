2019-06-26T15:06:16+03:00
Общество

На Тверскую область обрушатся ливни

В отдельных районах ожидается порывистый ветер
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупреждают о ливнях и сильном ветреЖителей Тверской области предупреждают о ливнях и сильном ветреФото: Иван МАКЕЕВ
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О надвигающейся непогоде жителей Верхневолжья предупреждает ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Сообщается, что днем 27 июня и в течение суток 28 и 29 июня на территории Тверской области ожидаются дожди, местами сильные. 28-29 июня усиление северного, северо-западного ветра, отдельные порывы 15-20 м/с.

По сравнению с предыдущими днями, в регионе заметно похолодает. В ночные часы температура понизится до +7...+12 градусов, днем +12...+17 градусов.

Главное управление МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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