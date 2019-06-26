Два человека пострадали в ДТП по вине уснувшего водителя в Тверской области
Происшествие случилось на трассе М-10
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 26 июня, на 178-м км автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.
Как сообщили в региональном УГИБДД, автомобиль двигался в сторону Москвы и наехал на металлический отбойник. В результате столкновения с препятствием машина опрокинулась в кювет.
В ДТП пострадали двое пассажиров: 51-летняя женщина и 13-летняя девочка. Их жизням ничего не угрожает.
Водитель пояснил, что заснул за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU