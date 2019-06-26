2019-06-26T13:27:04+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП по вине уснувшего водителя в Тверской области

Происшествие случилось на трассе М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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Авария произошла днем, 26 июня, на 178-м км автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональном УГИБДД, автомобиль двигался в сторону Москвы и наехал на металлический отбойник. В результате столкновения с препятствием машина опрокинулась в кювет.

В ДТП пострадали двое пассажиров: 51-летняя женщина и 13-летняя девочка. Их жизням ничего не угрожает.

Водитель пояснил, что заснул за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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