На предприятии в Тверской области скрыли производственную травму сотрудника

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-26T13:18:36+03:00

На предприятии скрыли от прокуратуры производственную травму Фото: архив "КП"

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По постановлению прокуратуры Торопецкого района к административной ответственности за нарушение трудового законодательства привлечен генеральный директор ООО "Лес-Экспресс".

В ходе проверки было установлено, что на предприятии произошел несчастный случай, и работник получил тяжелую травму, о которой должностные лица ООО "Лес-Экспресс" не проинформировали прокуратуру Торопецкого района.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района в адрес руководителя ООО "Лес-Экспресс" внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, прокуратурой района возбуждено дело об административном правонарушении. За нарушение трудового законодательства генеральный директор общества привлечен к административной ответственности и оштрафован на пять тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU