В Твери водителю стало плохо, и он попал в ДТП
Два человека пострадали
В Твери легковушка вылетела в кювет и опрокинуласьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла утром, 26 июня, на улице 6-я Пролетарская в Твери.
Водителю в дороге стало плохо, в результате чего автомобиль наехал на стоящее транспортное средство, а затем опрокинулся в кювет.
В региональном УГИБДД уточнили, что признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. В ДТП пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля. Угрозы их жизням нет.
ИСТОЧНИК KP.RU