В Твери водителю стало плохо, и он попал в ДТП

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-26T11:49:52+03:00

В Твери легковушка вылетела в кювет и опрокинулась Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла утром, 26 июня, на улице 6-я Пролетарская в Твери.

Водителю в дороге стало плохо, в результате чего автомобиль наехал на стоящее транспортное средство, а затем опрокинулся в кювет.

В региональном УГИБДД уточнили, что признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено. В ДТП пострадали водитель и пассажир опрокинувшегося автомобиля. Угрозы их жизням нет.

ИСТОЧНИК KP.RU