2019-06-26T11:22:58+03:00
Происшествия

Легковушка съехала в кювет и протаранила забор в Тверской области

ДТП произошло в Кувшиново
Ольга ТРОФИМОВА
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Легковушка съехала в кювет и протаранила заборЛегковушка съехала в кювет и протаранила заборФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария случилась вечером, 25 июня, в городе Кувшиново Тверской области.

22-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", ехал по улице Гагарина, не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, съехал в правый кювет по ходу движения, после чего протаранил забор одного из частных домов.

Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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