Легковушка съехала в кювет и протаранила забор в Тверской области
ДТП произошло в Кувшиново
Легковушка съехала в кювет и протаранила заборФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария случилась вечером, 25 июня, в городе Кувшиново Тверской области.
22-летний водитель, управляя автомобилем "Лада", ехал по улице Гагарина, не выбрал безопасную скорость движения, потерял управление, съехал в правый кювет по ходу движения, после чего протаранил забор одного из частных домов.
Как сообщили в региональном УГИБДД, в результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU