Прокуратура выяснит, кто устроил свалку ртутных ламп на поле в Тверской области
Опасные отходы нашли в Конаковском районе
Свалку опасных отходов обнаружили недалеко от Юренево Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"
Изменить размер текста:
Вчера, 25 июня, "Комсомолка" написала о том, что недалеко от деревни Юренево в Конаковском районе Тверской области была обнаружена свалка ртутных ламп.
26 июня, в связи с публикациями в тверских СМИ, прокурором Тверской области Конаковскому межрайонному прокурору поручено проведение проверки.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время межрайонной прокуратурой устанавливается собственник земельного участка.
В случае выявления нарушений требований законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.
Ситуация находится на контроле прокуратуры Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU