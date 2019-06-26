Прокуратура выяснит, кто устроил свалку ртутных ламп на поле в Тверской области

СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-26T10:11:50+03:00

Свалку опасных отходов обнаружили недалеко от Юренево Фото: vk.com/"Подслушано в городе Конаково"

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Вчера, 25 июня, "Комсомолка" написала о том, что недалеко от деревни Юренево в Конаковском районе Тверской области была обнаружена свалка ртутных ламп.

26 июня, в связи с публикациями в тверских СМИ, прокурором Тверской области Конаковскому межрайонному прокурору поручено проведение проверки.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время межрайонной прокуратурой устанавливается собственник земельного участка.

В случае выявления нарушений требований законодательства будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле прокуратуры Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU