2019-06-26T08:56:05+03:00
Звезды

На фестиваль любительских коллективов в Тверскую область приедет более 1400 участников

Он пройдет в регионе с 27 по 30 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Фестиваль любительских коллективов завершится гала-концертом в ДрамтеатреФестиваль любительских коллективов завершится гала-концертом в ДрамтеатреФото: Ольга ТРОФИМОВА
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На три дня Тверь превратится в культурную столицу Верхневолжья. С 27 по 30 июня Тверь принимает участников Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

В нем примут участие более 1400 человек в возрасте от 14 лет. На фестиваль заявлены 96 коллективов из 28 регионов. Тверскую область представят ансамбль русских народных инструментов "Калинка" (г. Кимры), ансамбль народного танца "Каблучок" (г. Тверь), народный ансамбль русской народной и казачьей песни "Русь" (г. Конаково), фольклорный ансамбль "Межа" (г. Тверь).

Участников фестиваля, помимо выступлений творческих коллективов, ждут мастер-классы, презентации, выставки декоративно-прикладного искусства и т.д.

Завершится фестиваль гала-концертом, который состоится 30 июня Тверском областном академическом театре драмы. Там же пройдет награждение победителей зонального этапа конкурса.

Победители получат грантовую поддержку в размере двух миллионов рублей и будут рекомендованы к участию в заключительном этапе фестиваля-конкурса в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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