На Дне русской деревни в Тверской области соберут самый большой хоровод

СЕГОДНЯ 08:15 2019-06-26T08:15:54+03:00

В Тверской области отметят День деревни Фото: Евгения ГУСЕВА

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Традиционный День русской деревни пройдет в деревне Есёмово, Ржевского района Тверской области, 13 июля. Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа с настоящими деревенскими развлечениями.

Праздник начнется с соревнований рыболовов и пахарей в 6:00 утра. Народные гулянья начнутся в 11:00. Торжественное открытие праздника запланировано на 13:00.

В 15:40 все желающие соберутся в самый большой хоровод.

Гостей ждут выступления казачьего хора "Русская воля" из Москвы, концерт тверских народных коллективов, ярмарка сельскохозяйственной продукции, старинные игры и забавы, тематические и фотозоны, мастер-классы по гончарному и кузнечному мастерству, росписи по дереву, танцы и угощения.

Также на фестивале выберут Княжну Ржевского уезда.

Завершится День русской деревни в 18:00 красочным фейерверком.

ИСТОЧНИК KP.RU