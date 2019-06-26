На Дне русской деревни в Тверской области соберут самый большой хоровод
Традиционный День русской деревни пройдет в деревне Есёмово, Ржевского района Тверской области, 13 июля. Гостей фестиваля ждет насыщенная культурная программа с настоящими деревенскими развлечениями.
Праздник начнется с соревнований рыболовов и пахарей в 6:00 утра. Народные гулянья начнутся в 11:00. Торжественное открытие праздника запланировано на 13:00.
В 15:40 все желающие соберутся в самый большой хоровод.
Гостей ждут выступления казачьего хора "Русская воля" из Москвы, концерт тверских народных коллективов, ярмарка сельскохозяйственной продукции, старинные игры и забавы, тематические и фотозоны, мастер-классы по гончарному и кузнечному мастерству, росписи по дереву, танцы и угощения.
Также на фестивале выберут Княжну Ржевского уезда.
Завершится День русской деревни в 18:00 красочным фейерверком.
ИСТОЧНИК KP.RU