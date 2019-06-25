Для собаки Люси, сброшенной с четвёртого этажа в Тверской области, собирают деньги на операцию в столичной клинике

СЕГОДНЯ 20:42 2019-06-25T20:42:10+03:00

Московские врачи могут провести операцию, но ходить самостоятельно собака уже не сможет

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Несчастная дворняжка Люси нуждается в дорогостоящей операции, средства на которую сейчас собирают зоозащитники из объединения "Бездомные животные г. Нелидово", взявшие собаку под свою опеку.

Напомним, собаку, предположительно, избил и скинул с четвёртого этажа её хозяин. В ужасном состоянии дворняжку подобрали зоозащитники. За один день жители Нелидово собрали 30 тысяч рублей для транспортировки собаки в Тверь и обследования её тверскими ветврачами.

Врачи поставили неутешительный диагноз: у собаки сломан позвоночник и не работает мочевой пузырь. Они также подтвердили, что травмы свидетельствуют о падении животного с большой высоты. Несмотря на то, что прогноз был неутешительным, зоозащитниками было принято решение сохранить собаке жизнь.

- Мы просто не могли поступить иначе. Это не только мои эмоции, за эту собаку стоит весь наш город, - сказала в телефонном разговоре с "КП"-Тверь" активистка зоозащиты Татьяна Лебедева, занимающаяся Люси.

Поскольку такими сложными случаями занимаются только в Москве, зоозащитники в тот же день отправились в столицу и нашли для Люси клинику. Там собаку прооперируют, но ходить самостоятельно она не будет, поскольку у неё диагностирован полный разрыв спинного мозга. Функционирование мочевого пузыря также поставлено под вопрос. Наиболее вероятный исход - Люси сможет перемещаться на специальной инвалидной каталке, используя передние лапы.

Операция будет стоить дорого - около 70 тысяч рублей. ещё в восемь тысяч обойдётся каждый день послеоперационного стационара.

Несмотря на всё это нелидовская общественность выступила единым фронтом за спасение собаки. Люди призывают сохранить ей жизнь и продолжают собирать для Люси деньги.

Если необходимая сумма соберётся, врачи сделают операцию. О дальнейшей судьбе Люси зоозащитники сейчас консультируются с благотворительными фондами, занимающимися животными, попавшими в подобное положение.

ИСТОЧНИК KP.RU