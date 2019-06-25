Тверская филармония закроет Джазовый фестиваль, а затем и творческий сезон

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-25T18:51:40+03:00

Музыкальный праздник «Вижу чудное приволье» пройдет в Князево в 32-ой раз. Фото: Тверская филармония

В завершающем год концерте будут представлены самые яркие страницы сезона

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Тверская областная академическая филармония приглашает на яркие события ближайших дней.

30 июня в 17:00 - состоится Закрытие Летнего джазового фестиваля «Джаз в бабочках».

Перед зрителями выступят - Большой джазовый оркестр п/у Петра Востокова (Москва). Солисты: Дарья Антонова (вокал), Павел Иванов (вокал), Андрей Красильников (вокал), Антон Гимазетдинов (вокал).

Слушателей ожидают два часа вечных мелодий ушедшей эры джаза от одного из самых востребованных коллективов, работающих в этом направлении в нашей стране.

В программе прозвучит выдающаяся музыка эпохи Гарлемского ренессанса, Больших оркестров и знаменитых музыкантов, таких как Джимми Лансфорд, Дюк Эллингтон, Гай Ломбардо, Томми Дорси, Бенни Гудмен, Гленн Миллер и др.

7 июля с 11.00 откроется 32-й музыкальный праздник «Вижу чудное приволье», посвященный С.Я. Лемешеву. Всех ждут в деревне Князево Калининского района Тверской области.

10 июля в 18:30 состоится Закрытие 82-го концертного сезона Тверской филармонии. Программа называется «От классики и до…», и это будут самые яркие страницы сезона!

В программе выступят солисты и коллективы филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер - Андрей Кружков. Зрители услышат произведения русских и зарубежных композиторов.

ИСТОЧНИК KP.RU