Тверская филармония закроет Джазовый фестиваль, а затем и творческий сезон
Тверская областная академическая филармония приглашает на яркие события ближайших дней.
30 июня в 17:00 - состоится Закрытие Летнего джазового фестиваля «Джаз в бабочках».
Перед зрителями выступят - Большой джазовый оркестр п/у Петра Востокова (Москва). Солисты: Дарья Антонова (вокал), Павел Иванов (вокал), Андрей Красильников (вокал), Антон Гимазетдинов (вокал).
Слушателей ожидают два часа вечных мелодий ушедшей эры джаза от одного из самых востребованных коллективов, работающих в этом направлении в нашей стране.
В программе прозвучит выдающаяся музыка эпохи Гарлемского ренессанса, Больших оркестров и знаменитых музыкантов, таких как Джимми Лансфорд, Дюк Эллингтон, Гай Ломбардо, Томми Дорси, Бенни Гудмен, Гленн Миллер и др.
7 июля с 11.00 откроется 32-й музыкальный праздник «Вижу чудное приволье», посвященный С.Я. Лемешеву. Всех ждут в деревне Князево Калининского района Тверской области.
10 июля в 18:30 состоится Закрытие 82-го концертного сезона Тверской филармонии. Программа называется «От классики и до…», и это будут самые яркие страницы сезона!
В программе выступят солисты и коллективы филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер - Андрей Кружков. Зрители услышат произведения русских и зарубежных композиторов.
ИСТОЧНИК KP.RU