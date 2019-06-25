Тверские дзюдоисты поднялись на пьедестал почета Всемирных игр боевых искусств среди школьников

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-25T17:13:28+03:00

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Всемирные игры боевых искусств среди школьников, Combat Games 2019, проходили с 16 по 21 июня в Будапеште. В программе международного спортивного форума определялись победители и призёры по четырём видам единоборств – каратэ, дзюдо, тхэквондо и борьба. По итогам отборочных соревнований в состав сборной России на Combat Games 2019 вошли три дзюдоиста из Твери – воспитанники Детско-юношеской спортивной школы борьбы «Олимп». Конкуренцию тверским спортсменам-школьникам составили сверстники из Бразилии, Франции, Венгрии, Мальты, Украины, Арабских Эмиратов и Китая. Выдержав серьезную конкуренцию, все дзюдоисты Твери поднялись на пьедестал почёта. в нашей копилке - две серебряные и одна бронзовая медали - сообщает Минобразования Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU