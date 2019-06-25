2019-06-25T19:11:21+03:00
Происшествия

Жителя Твери будут судить за хранение и продажу сигарет без маркировки

Стоимость фальсификата превысила 1,9 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери будут судить за продажу фальсификатаЖителя Твери будут судить за продажу фальсификатаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Твери завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в хранении и продаже фальсифицированной табачной продукции.

Ранее сообщалось, что сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области в ходе реализации оперативных материалов в городе Твери обнаружены склады с табачными изделиями.

В помещениях на бульваре Цанова и улице Коминтерна полицейские обнаружили и изъяли более 42 тысяч немаркированных упаковок с табачными изделиями.

Фальсификат оценили в 1,9 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, в настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения, по существу.

Согласно п. "б" ч. 6 ст. 171.1 УК РФ мужчине грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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