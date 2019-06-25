Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом в Тверской области оказана медицинская помощь
Пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Нелидовском районе оказана вся необходимая медицинская помощь - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.
Напомним, 24 июня на 320-м км трассы М9 "Балтия" микроавтобус, следовавший по заказному маршруту "Москва-Великие Луки", съехал в кювет и врезался в дерево. За рулём был мужчина 48 лет. На момент ДТП в автобусе находились 15 человек. Сначала сообщалось о троих пострадавших, позднее - о пятерых. В Минздраве пока сообщают о состоянии троих пострадавших.
Помощь им оказывали медики Нелидовской центральной районной больницы. В состоянии средней тяжести в ЦРБ были доставлены водитель и женщина - пассажир. Оперативного вмешательства не потребовалось, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ещё одна женщина-пассажир позже обратилась в больницу сама. У нее был диагностирован ушиб рёбер. Получив помощь, женщина больницу покинула.
Обстоятельства аварии выясняют специалисты Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU