Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом в Тверской области оказана медицинская помощь

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-25T16:43:06+03:00

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Пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Нелидовском районе оказана вся необходимая медицинская помощь - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

Напомним, 24 июня на 320-м км трассы М9 "Балтия" микроавтобус, следовавший по заказному маршруту "Москва-Великие Луки", съехал в кювет и врезался в дерево. За рулём был мужчина 48 лет. На момент ДТП в автобусе находились 15 человек. Сначала сообщалось о троих пострадавших, позднее - о пятерых. В Минздраве пока сообщают о состоянии троих пострадавших.

Помощь им оказывали медики Нелидовской центральной районной больницы. В состоянии средней тяжести в ЦРБ были доставлены водитель и женщина - пассажир. Оперативного вмешательства не потребовалось, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ещё одна женщина-пассажир позже обратилась в больницу сама. У нее был диагностирован ушиб рёбер. Получив помощь, женщина больницу покинула.

Обстоятельства аварии выясняют специалисты Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU