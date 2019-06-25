2019-06-25T16:43:06+03:00
Происшествия

Пострадавшим в ДТП с микроавтобусом в Тверской области оказана медицинская помощь

Оперативных вмешательств никому не потребовалось
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.Фото с места ДТП. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.
Изменить размер текста:

Пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии в Нелидовском районе оказана вся необходимая медицинская помощь - сообщает Министерство здравоохранения Тверской области.

Напомним, 24 июня на 320-м км трассы М9 "Балтия" микроавтобус, следовавший по заказному маршруту "Москва-Великие Луки", съехал в кювет и врезался в дерево. За рулём был мужчина 48 лет. На момент ДТП в автобусе находились 15 человек. Сначала сообщалось о троих пострадавших, позднее - о пятерых. В Минздраве пока сообщают о состоянии троих пострадавших.

Помощь им оказывали медики Нелидовской центральной районной больницы. В состоянии средней тяжести в ЦРБ были доставлены водитель и женщина - пассажир. Оперативного вмешательства не потребовалось, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ещё одна женщина-пассажир позже обратилась в больницу сама. У нее был диагностирован ушиб рёбер. Получив помощь, женщина больницу покинула.

Обстоятельства аварии выясняют специалисты Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверские дзюдоисты поднялись на пьедестал почета Всемирных игр боевых искусств среди школьников
На пожаре в Тверской области погибла женщина
В рамках выставки «Дачная жизнь» в Твери покажут спектакль «Половики и Валенки»
Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей
В Твери легковушка столкнулась с мотоциклистом
В Тверской области внук украл телевизор у собственной бабушки
Жители Тверской области искали Иван-чай, а обнаружили свалку опасных отходов
Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Тверской области возросло до пяти
Жительницу Тверской области оштрафовали за ложный донос о побоях
На этой неделе в Тверском императорском дворце для детей пройдут экскурсии и квесты
В Твери может появиться памятник Андрею Дементьеву
После вмешательства прокуратуры жителей деревни Заполье в Тверской области обеспечили питьевой водой
В ДТП в Тверской области пострадал несовершеннолетний мотоциклист