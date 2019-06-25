2019-06-25T17:09:40+03:00
Звезды

В рамках выставки «Дачная жизнь» в Твери покажут спектакль «Половики и Валенки»

Представит его «Живой театр»
Ирина ТАРАСОВА
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Спектакль рассказывает о жизни и дружбе в простой деревенской историиСпектакль рассказывает о жизни и дружбе в простой деревенской истории
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Год Театра в России продолжается! Тверская картинная галерея и «Живой театр» приглашают всех желающих на спектакль «Половики и Валенки» в рамках выставки «Дачная жизнь» в БЦ "Донской".

- Новый спектакль режиссёра Надежды Лутьяновой рассказывает о жизни и дружбе в простой деревенской истории. Спешите видеть! - приглашают артисты театра.

ул. Дмитрия Донского, д.37, стр.1, подъезд 1.

3 июля в 19.00.

Билеты: 100р. Информация по телефону: 39-80-35

ИСТОЧНИК KP.RU

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