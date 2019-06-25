2019-06-25T16:44:23+03:00
Политика

Президент РФ Владимир Путин встретился с губернатором Тверской области Игорем Руденей

Основным вопросом обсуждения стало социально-экономическое положение региона
Ольга ТРОФИМОВА
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Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей Фото: пресс-служба правительства Тверской областиПрезидент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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Рабочая встреча президента России Владимира Путина и губернатора Тверской области Игоря Рудени состоялась 25 июня.

Главной темой стало обсуждение экономики и промышленности региона.

- У нас основные показатели – это промышленное производство, где мы смогли обеспечить достаточно уверенный рост, увеличился оборот и розничной продукции, - обозначил основные показатели отраслей глава региона. - В частности, предприятие «Тверской Вагоностроительный завод» загружено работой практически на среднесрочную перспективу. У них полная уверенность на 8-11 лет. А после того, как сотрудникам Торжокского вагоностроительного завода закрыли все долги по заработной плате, эти два предприятия будут работать как единое целое.

Губернатор также отметил, что в текущем году регион улучшил свои показатели по жилищному строительству, новые проекты реализуются и в агропромышленном комплексе.

В рамках встречи губернатор Тверской области доложил президенту о региональных мерах по улучшению ситуации в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография» и «Образование».

А также проинформировал Владимира Путина о том, что Тверская область на настоящий момент закрыла все имевшиеся коммерческие кредиты и вышла на профицит бюджета более 6 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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