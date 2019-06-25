В Твери легковушка столкнулась с мотоциклистом
Угрозы жизни пострадавшего нет
Легковушка столкнулась с мотоциклистом в Твери Фото: УГИБДД по Тверской области
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ДТП произошло днем, 25 июня, на ул. Орджоникидзе около д.47.
Водитель автомобиля "Лада Приора" выезжал со второстепенной дороги, не предоставил преимущество мотоциклисту и столкнулся с ним.
26-летний мотоциклист ехал в левом ряду и не видел, что автомобили в правом ряду остановились, чтобы пропустить легковушку.
Как сообщили в областном УГИБДД, признакв алкогольного опьянения у водителей нет. Мотоциклист ехал в шлеме, угрозы его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU