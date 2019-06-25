2019-06-25T13:18:52+03:00
Происшествия

Количество пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Тверской области возросло до пяти

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Количество пострадавших в аварии увеличилось до пяти Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиКоличество пострадавших в аварии увеличилось до пяти Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Напомним, авария произошла поздно вечером, 24 июня, на трассе М-9 "Балтия", в Нелидовском районе Тверской области.

48-летний водитель перевозил пассажиров в микроавтобусе "Мерседес-Бенц Спринтер" из Москвы в Псков, неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, съехал с дороги и врезался в дерево.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, внутри находились 15 пассажиров (по данным СУ СК РФ по Тверской области - их было 12). В результате ДТП ранения получили пять человек: 19 летняя девушка, 24-летняя девушка, 65-летняя женщина, 42-летняя женщина. Троим помощь была оказана сразу, еще двое обратились в медучреждение утром.

По факту ДТП следователи проводят доследственную проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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