На этой неделе в Тверском императорском дворце для детей пройдут экскурсии и квесты
Тверская областная картинная галерея продолжает программу для детей «Лето во Дворце».
На этой неделе для детей пройдут:
- В среду, 26 июня. Сборные экскурсионные группы в 14.00 - «Знакомство с музеем» для детей (с 6 до 14 лет). Стоимость 50р.
- В пятницу, 28 июня. Сборные экскурсионные группы в 14.00 - интерактивное занятие для детей «История фарфоровой чашечки». Стоимость 50р.
- В воскресенье, 30 июня в 14.00. Музейная квест- игра «Дом святого Спаса». Стоимость 100р.
Также все дни кроме выходных (понедельник, вторник) можно поиграть в компьютерные игры в информационно-образовательном классе. Бесплатно.
На мероприятия предварительная запись не нужна.
Тверской императорский дворец
ул. Советская, д.3.
Телефон для справок: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.
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