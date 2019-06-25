На этой неделе в Тверском императорском дворце для детей пройдут экскурсии и квесты

СЕГОДНЯ 12:12 2019-06-25T14:48:48+03:00

На мероприятия предварительная запись не нужна Фото: Ирина ТАРАСОВА

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Тверская областная картинная галерея продолжает программу для детей «Лето во Дворце».

На этой неделе для детей пройдут:

- В среду, 26 июня. Сборные экскурсионные группы в 14.00 - «Знакомство с музеем» для детей (с 6 до 14 лет). Стоимость 50р.

- В пятницу, 28 июня. Сборные экскурсионные группы в 14.00 - интерактивное занятие для детей «История фарфоровой чашечки». Стоимость 50р.

- В воскресенье, 30 июня в 14.00. Музейная квест- игра «Дом святого Спаса». Стоимость 100р.

Также все дни кроме выходных (понедельник, вторник) можно поиграть в компьютерные игры в информационно-образовательном классе. Бесплатно.

На мероприятия предварительная запись не нужна.

Тверской императорский дворец

ул. Советская, д.3.

Телефон для справок: 8 (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU