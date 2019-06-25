В Тверской области отмечают день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской

СЕГОДНЯ 08:33 2019-06-25T08:33:50+03:00

В этом году торжества приурочены к 110-летию со дня второго прославления святой

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Во вторник, 25 июня православные христиане отмечают день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской.

Центром торжеств, по традиции, станет город Кашин, небесной защитницей которого является святая благоверная княгиня, покровительница семьи и материнства. Ее нетленные останки находятся в Вознесенском храме Кашина.

С 9:00 на центральной улице Кашина начнется крестный ход с мощами Анны Кашинской.

В 10:00 состоится праздничное богослужение в Воскресенском соборе, которое возглавит митрополит Тверской и Кашинской Савва.

В 15:00 на Соборной площади в рамках мероприятия "Знамя семьи-любовь" будут чествовать семейные пары, прожившие в браке 15 и более лет.

ИСТОЧНИК KP.RU