В Тверской области отмечают день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской
Во вторник, 25 июня православные христиане отмечают день памяти святой благоверной княгини Анны Кашинской.
Центром торжеств, по традиции, станет город Кашин, небесной защитницей которого является святая благоверная княгиня, покровительница семьи и материнства. Ее нетленные останки находятся в Вознесенском храме Кашина.
С 9:00 на центральной улице Кашина начнется крестный ход с мощами Анны Кашинской.
В 10:00 состоится праздничное богослужение в Воскресенском соборе, которое возглавит митрополит Тверской и Кашинской Савва.
В 15:00 на Соборной площади в рамках мероприятия "Знамя семьи-любовь" будут чествовать семейные пары, прожившие в браке 15 и более лет.
ИСТОЧНИК KP.RU