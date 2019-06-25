Пожарные тушили лесную подстилку в Рамешковском районе Тверской области
Угрозы населенным пунктам не возникало
Пожарные несколько часов тушили лесную подстилку в Рамешковском районеФото: Ольга Крыльцова
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Возгорание лесной подстилки в Рамешковском районе Тверской области было обнаружено в ходе наземного мониторинга лесопожарной обстановки около 15:40 дня, 24 июня.
Горение происходило в труднодоступном месте - в районе оз. Великое. К тушению было привлечено 23 человека и 10 единиц техники, в том числе вертолет КА-32.
Ликвидировать пожар удалось в 21:40 вечера.
Угрозы населенным пунктам не возникало. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU