2019-06-25T07:03:46+03:00
Происшествия

Пожарные тушили лесную подстилку в Рамешковском районе Тверской области

Угрозы населенным пунктам не возникало
Ольга ТРОФИМОВА
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Пожарные несколько часов тушили лесную подстилку в Рамешковском районеПожарные несколько часов тушили лесную подстилку в Рамешковском районеФото: Ольга Крыльцова
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Возгорание лесной подстилки в Рамешковском районе Тверской области было обнаружено в ходе наземного мониторинга лесопожарной обстановки около 15:40 дня, 24 июня.

Горение происходило в труднодоступном месте - в районе оз. Великое. К тушению было привлечено 23 человека и 10 единиц техники, в том числе вертолет КА-32.

Ликвидировать пожар удалось в 21:40 вечера.

Угрозы населенным пунктам не возникало. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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