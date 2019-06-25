Водитель фуры потерял сознание за рулем и съехал с трассы

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-25T06:51:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером, 24 июня, на 199-м км автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе, Тверской области большегруз "ДАФ" съехал с дороги.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по тахографу, водитель находился в дороге 2,5 часа.

Сам водитель рассказал, что ему стало плохо, и он потерял сознание. Пострадавший жалуется на боль в животе. Ему оказана медицинская помощь. Признаков алкогольного опьянения не выявлено.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU