Водитель фуры потерял сознание за рулем и съехал с трассы
ДТП произошло на М-10
Водитель фуры потерял сознание за рулемФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вечером, 24 июня, на 199-м км автодороги М-10 "Россия" в Калининском районе, Тверской области большегруз "ДАФ" съехал с дороги.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, по тахографу, водитель находился в дороге 2,5 часа.
Сам водитель рассказал, что ему стало плохо, и он потерял сознание. Пострадавший жалуется на боль в животе. Ему оказана медицинская помощь. Признаков алкогольного опьянения не выявлено.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU