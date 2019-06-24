2019-06-24T21:09:47+03:00
Общество

Гости "Нашествия" в Тверской области смогут в прямом эфире увидеть запуск космической ракеты

На рок-фестивале будет работать павильон Роскосмоса
Ольга ТРОФИМОВА
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Гостям "Нашествия" покажут экспонаты РоскосмосаГостям "Нашествия" покажут экспонаты РоскосмосаФото: Альберт БОЙКОВ
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На рок-фестивале, который пройдет в Тверской области с 19 по 21 июля, впервые будет открыта выставка от Роскосмоса.

В выставочном павильоне разместят порядка 50 экспонатов. Посетители смогут увидеть редкие артефакты, привезенные со всех музеев и хранилищ госкорпорации. Гости фестиваля станут свидетелями запуска космической ракеты с Земли, который покажут в прямом эфире, и получат уникальную возможность пообщаться с космонавтами МКС.

Отметим, что всего в 2019 году на фестивале планируется организовать более 40 активных зон. В том числе будет работать мобильный информационный туристический центр Тверской области, ремесленный городок для продвижения туристического потенциала региона "Тверская ярмарка мастеров".

ИСТОЧНИК KP.RU

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