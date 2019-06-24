В администрации рассказали, как Тверь будет отмечать День города - 2019

СЕГОДНЯ 20:47 2019-06-24T20:50:10+03:00

Как Тверь будет отмечать День города - 2019 Графика: Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Праздничная программа запланирована во всех районах города

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На совещании в администрации Твери 24 июня обсудили, как Тверь будет отмечать День города - 2019.

Напомним, в этом году, как и в прошлом, праздник решили устроить 14 июля. По традиции, праздновать будут во всех районах областной столицы. На один день Тверь превратится в огромный "развлекательный комплекс" для горожан всех возрастов.

Предусмотрены тематические площадки для любителей спорта, поклонников живой музыки, молодых родителей с маленькими детьми. На данный момент разработан фирменный стиль оформления Дня города. Слоганом и хештегом праздника снова станет предложение #Тверьпойдёмгулять.

Главной площадкой станет Театральная площадь. Праздновать будут с 11 утра и до 23:00 вечера. Там же, в 12:00 состоится торжественная церемония открытия праздника.

Городской сад, улица Советская, Свободный переулок, набережная Степана Разина, Набережная Афанасия Никитина, Городской пляж, Акватория реки Волги, Парк Победы - также готовы принять гостей на интерактивных и развлекательных площадках.

Бои реконструкторов, яркие и зажигательные танцы, исторические фильмы, выставка ретро-автомобилей, ярмарка мастеров, аттракционы, спортивные соревнования и другие интересные события ждут тверичан на Дне города - 2019.

Финальной точкой общегородского праздника по традиции станет праздничный фейерверк, который начнется в 23:00.

ИСТОЧНИК KP.RU