Вечер песен Михаила Круга пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 18:25 2019-06-24T18:27:31+03:00

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30 июня, в воскресенье, в Твери пройдет Вечер песен легенды русского шансона Михаила Круга. Организаторы встречи - Творческое Объединение "МЕДИАНА-69".

Участниками памятного концерта будут музыканты: Алексей Жданов, Влад Виноградов, Екатерина Таран.

Музыкальная встреча пройдет в преддверии дня, когда погиб тверской шансонье. В этом году исполняется 17 лет, как его не стало.

Напомним, вечером 30 июня 2002 года Михаил Круг, выступив с концертом на Дне города, решил не оставаться на праздничный фейерверк и вернулся домой раньше, чем планировал. Дома он получил тяжелые ранения от прятавшихся там бандитов, но еще некоторое время был жив. Даже сумел добежать до соседа, который и отвез его на машине до больницы. Умер шансонье на операционном столе, утром 1 июля.

Клуб "Биг Бен", ул. Брагина, 2.

Сбор гостей в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU