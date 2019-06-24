По миллиону рублей получат в Тверской области врачи, переехавшие работать на село

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-24T17:46:53+03:00

Выплата переехавшим на село медикам будет единовременной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А фельдшерам выплатят по пятьсот тысяч

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В Тверской области утверждён порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам на 2019 год.

Выплаты смогут получить медработники, переехавшие на работу в сельские населённые пункты, в рабочие посёлки, посёлки городского типа, либо в города с населением до 50 тысяч человек.

Для врачей выплата составит 1 миллион рублей, для фельдшеров - 500 тысяч рублей.

Выплату предоставят при соблюдении в совокупности следующих условий:

- медработник должен быть младше 50 лет;

- являться гражданами Российской Федерации;

- не иметь неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением случаев укомплектованности штата медицинской организации менее 60 процентов);

- заключить трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной региональному Минздраву на условиях полного рабочего дня, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей.

ИСТОЧНИК KP.RU