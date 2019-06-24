По миллиону рублей получат в Тверской области врачи, переехавшие работать на село
В Тверской области утверждён порядок предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам на 2019 год.
Выплаты смогут получить медработники, переехавшие на работу в сельские населённые пункты, в рабочие посёлки, посёлки городского типа, либо в города с населением до 50 тысяч человек.
Для врачей выплата составит 1 миллион рублей, для фельдшеров - 500 тысяч рублей.
Выплату предоставят при соблюдении в совокупности следующих условий:
- медработник должен быть младше 50 лет;
- являться гражданами Российской Федерации;
- не иметь неисполненных финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением случаев укомплектованности штата медицинской организации менее 60 процентов);
- заключить трудовой договор с медицинской организацией, подведомственной региональному Минздраву на условиях полного рабочего дня, с выполнением трудовой функции на должности, включенной в программный реестр должностей.
ИСТОЧНИК KP.RU