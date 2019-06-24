2019-06-24T17:37:46+03:00
Звезды

Виниловая вечеринка "Поставь пластинку" пройдет в Твери

На встречу можно принести и раритеты из своей коллекции
Ирина ТАРАСОВА
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Ждем всех любителей виниловых пластинок. Фото: из архива "Биг Бен"Ждем всех любителей виниловых пластинок. Фото: из архива "Биг Бен"
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25 июня в Твери пройдет виниловая уютная вечеринка "Поставь пластинку".

- Ждем всех любителей виниловых пластинок, коллекционеров, диджеев, меломанов, активных и творческих людей, в общем, всех желающих подержать в руках винил, поставить и послушать его на проигрывателе! - приглашают организаторы.

В наше время, время цифровых технологий, все больше людей начинают увлекаться звучанием и культурой виниловых пластинок. Говорят, что у пластинки есть душа и история, звучит она особенно живо, слушать виниловую пластинку – это как побывать на живом выступлении артиста. Молодежь стала интересоваться этой культурой, доставать пыльные бабушкины проигрыватели и осваивать диджейские установки. Для кого-то это мода, а для кого-то стиль жизни. На встречу можно принести и пластинку из своей коллекции.

Клуб "Биг Бен"

ул. Брагина, 2.

25 июня с 18:00 до 23:55.

Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU

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