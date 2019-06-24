Виниловая вечеринка "Поставь пластинку" пройдет в Твери
25 июня в Твери пройдет виниловая уютная вечеринка "Поставь пластинку".
- Ждем всех любителей виниловых пластинок, коллекционеров, диджеев, меломанов, активных и творческих людей, в общем, всех желающих подержать в руках винил, поставить и послушать его на проигрывателе! - приглашают организаторы.
В наше время, время цифровых технологий, все больше людей начинают увлекаться звучанием и культурой виниловых пластинок. Говорят, что у пластинки есть душа и история, звучит она особенно живо, слушать виниловую пластинку – это как побывать на живом выступлении артиста. Молодежь стала интересоваться этой культурой, доставать пыльные бабушкины проигрыватели и осваивать диджейские установки. Для кого-то это мода, а для кого-то стиль жизни. На встречу можно принести и пластинку из своей коллекции.
Клуб "Биг Бен"
ул. Брагина, 2.
25 июня с 18:00 до 23:55.
Вход свободный!
ИСТОЧНИК KP.RU