Скончалась Злата Виноградова, известный тверской врач-психиатр

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-24T17:34:55+03:00

Злата Виноградова работала в больнице имени Литвинова и областном психоневрологическом диспансере. Фото: Илья СМИРНОВ

Прощание состоится завтра в храме на территории Областной клинической больницы

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На 88-м году жизни скончалась известный врач-психиатр, Заслуженный врач Российской Федерации Злата Николаевна Виноградов - сообщило сегодня, 24 июня, Министерство здравоохранения Тверской области.

Злата Виноградова окончила Ивановский государственный медицинский институт и была направлена на работу в Тверскую областную психиатрическую больницу имени Литвинова врачом-психиатром.

С 1960 по 2009 годы работала в Областном психоневрологическом диспансере: врачом-психиатром, завотделением №1, врачом-психиатром областного приёма.

Злата Николаевна постоянно внедряла современные методы лечения. Более 25 лет руководила подготовкой врачей-интернов, преподавала. Издала 5 научных работ. За вклад в развитие тверской психиатрии Злата Николаевна награждена значком Минздрава СССР "Отличнику здравоохранения", удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Прощание со Златой Николаевной состоится 25 июня в 10:00 в Храме Архангела Михаила (на территории Областной клинической больницы).

ИСТОЧНИК KP.RU