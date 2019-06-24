В школах и детских садах Твери начался ремонт

СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-24T17:13:15+03:00

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Все подрядчики для ремонта зданий школ и детских садов определены.

В целях ликвидации второй смены в этом году проводится ремонт в школах №34, 29 и 42. В 34-й школе ремонт уже начат, произведены демонтажные работы в двух кабинетах – каждый из них в сентябре примет по 25 учащихся.

В школе № 52 на условиях софинансирования регионального и городского бюджетов отремонтируют кровлю.

В детском саду № 26 также планируется капитально отремонтировать кровлю. В школе №42 обновят спортзал, в 35-й школе - отремонтируют санузлы и заменят оконные блоки. В школе № 37 и школе-интернате № 3 планируется установка систем безопасности.

В детских садах № 20/1 и № 90 обновят систему отопления. В детском саду № 62 отремонтируют ограждения и снесут аварийные деревья.

Кроме того, на 2019 год запланирована разработка проектной документации по пяти крупным объектам: ремонту пищеблока в школе № 21, кровли в школе № 27 и систем освещения в детских садах № 94, 108 и 132.

ИСТОЧНИК KP.RU