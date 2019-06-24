Житель Тверской области не закрыл машину и ее обокрали

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-24T18:13:43+03:00

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В дежурную часть МО МВД России "Осташковский" обратился 36-летний местный житель. Мужчина сообщил, что оставил автомобиль во дворе дома открытым, а утром обнаружил, что из него исчезли магнитола и аккумулятор. Ущерб составил более шести тысяч рублей.

После осмотра места происшествия, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался безработный 42-летний житель Осташкова.

Мужчина во всем признался. За кражу ему грозит тюремный срок. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU