2019-06-24T15:02:26+03:00
Происшествия

Жизни детей, пострадавших при крушении катера в Тверской области, вне опасности

Пациенты проходят лечение в ДОКБ, их состояние стабильное
Ольга ТРОФИМОВА
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Жизни пострадавших при крушении катера ничего не угрожает Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской областиЖизни пострадавших при крушении катера ничего не угрожает Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области
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Напомним, ЧП случилось 22 июня. На реке Нерль, возле деревни Медвежье, в Калязинском районе Тверской области катер врезался в берег. На его борту в момент аварии находились восемь человек, жители Москвы, в том числе пятеро детей.

В тот же вечер вертолётом МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации дети и один пострадавший мужчина были эвакуированы в Тверь.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тверской области, на сегодняшний день дети проходят лечение в Детской областной клинической больнице: в нейрохирургическом и травматологическом отделениях. Врачи характеризуют их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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