Жизни детей, пострадавших при крушении катера в Тверской области, вне опасности
Напомним, ЧП случилось 22 июня. На реке Нерль, возле деревни Медвежье, в Калязинском районе Тверской области катер врезался в берег. На его борту в момент аварии находились восемь человек, жители Москвы, в том числе пятеро детей.
В тот же вечер вертолётом МИ-8 АМТ национальной службы санитарной авиации дети и один пострадавший мужчина были эвакуированы в Тверь.
Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Тверской области, на сегодняшний день дети проходят лечение в Детской областной клинической больнице: в нейрохирургическом и травматологическом отделениях. Врачи характеризуют их состояние как стабильное, угрозы жизни нет.
Все обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU