Клещ заразил боррелиозом жителя Твери

СЕГОДНЯ 14:39 2019-06-24T14:39:33+03:00

Всего с укусами обратились более 300 человек

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По данным Управления Роспотребнадзора по Тверской области, за прошедшую неделю в медицинские организации Верхневолжья по поводу укусов клещей обратилось более 300 человек, в том числе 120 детей.

В Твери специалисты зарегистрировали один случай заражения взрослого человека клещевым боррелиозом.

Лабораторные исследования клещей, снятых с людей и из окружающей среды, продолжаются. В профилактических целях проводятся акарицидные обработки территорий области, в том числе в детских лагерях.

Управление Роспотребнадзора по Тверской области напоминает, что клещевым энцефалитом можно заразиться так же через сырое козье молоко, поэтому употреблять в пище можно только кипяченый или пастеризованный продукт.

А в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью и не пытаться втащить насекомое самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU