В Тверской области обокрали гараж местного жителя

СЕГОДНЯ 15:52 2019-06-24T15:52:00+03:00

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С заявлением о краже в дежурную часть МО МВД России "Бежецкий" обратился 25-летний местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестный взломал замок и проник в гараж, расположенный возле частного жилого дома, откуда похитил колесные диски, а также бензо- и электроинструменты. Общий ущерб составил 38 тысяч рублей.

После осмотра места происшествия и опроса свидетелей, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался неработающий 32-летний местный житель.

Мужчина дал признательные показания, имущество вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU