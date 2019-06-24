Мужчина напал на продавца мини-маркета в Твери

СЕГОДНЯ 13:15 2019-06-24T13:15:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация о том, что неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на мини-маркет, расположенный на Зеленом проезде областного центра, поступила в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери.

На месте происшествия полицейские установили, что днем в помещение магазина вошел мужчина, взял с прилавка бутылку и ударил ей несколько раз по голове продавца торгового объекта. После чего схватил с полки несколько бутылок со спиртными напитками и скрылся в неизвестном направлении.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области, поймать нападавшего удалось по "горячим следам". Злоумышленником оказался ранее судимый неработающий 48-летний местный житель.

Мужчина задержан, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона. За разбой ему грозит 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU