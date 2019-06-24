На трассе в Тверской области автоледи протаранила эстакаду
Два человека пострадали
В Твери автоледи протаранила эстакадуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло на 180-м км трассы М10. Женщина ехала в сторону Твери, не справилась с управлением автомобиля и наехала на ограждение эстакады.
Как пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, стаж вождения женщины около двух лет. В результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир.
Признаков алкогольного опьянения не выявлено. Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU