На трассе в Тверской области автоледи протаранила эстакаду

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-24T13:07:56+03:00

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ДТП произошло на 180-м км трассы М10. Женщина ехала в сторону Твери, не справилась с управлением автомобиля и наехала на ограждение эстакады.

Как пояснили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, стаж вождения женщины около двух лет. В результате аварии пострадали два человека - водитель и пассажир.

Признаков алкогольного опьянения не выявлено. Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU